Udinese Spezia Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Udinese e Spezia è il recupero della prima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM con un turno infrasettimanale che si prospetta davvero ricco di emozioni e coinvolge le squadre che hanno concluso in ritardo l’ultimo campionato per giocare playoff e final eight delle coppe europee. Si apre alle 18.00 con la partita tra l’Udinese e la neo promossa matricola Spezia.

Entrambe le squadre vengono da due sconfitte rimediate nella seconda giornata di campionato, i friulani di misura contro il Verona, mentre i liguri hanno preso una batosta per quattro a uno contro il Sassuolo in casa alla prima uscita assoluta nella Serie A TIM.

Precedenti di Udinese Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Dacia Arena di Udine tra i padroni di casa e lo Spezia è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Calcio 1 e Sky Football. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Pochi i precedenti e scarsa la tradizione tra le due squadre, che si sono affrontate nel 2016, quando nel terzo turno di Coppa Italia, i liguri battono 3-2 i friulani. Si tratta del precedente più recente tra i sei totali tra campionato e coppe: due le vittorie friulane contro le tre della formazione ligure.

Udinese Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Gotti e Italiano hanno sciolto i dubbi in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Chabot, Terzi, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi.