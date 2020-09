Temptation Island, Mario Alfano: chi è il tentatore campano

By

Chi è il tentatore campano Mario Alfano, curiosità e vita privata del protagonista del reality show Temptation Island.

Sicuramente in queste prime puntate del reality show Temptation Island, tra gli undici uomini tentatori single, è quello che si è fatto maggiormente notare. Stiamo parlando di Mario Alfano, che ha ‘tentato’ una delle concorrenti, Anna Ascione, mandando in crisi il suo rapporto con Gennaro Mauro.

Il tentatore e la concorrente hanno anche passato insieme una giornata in barca lontani dal villaggio, nel corso della seconda puntata mandata in onda in prime time del programma. Abbiamo potuto così scoprire che Anna Ascione aveva molto da ridire sul fidanzato, spesso equiparato proprio al tentatore.

Cosa sapere sul tentatore Mario Alfano: chi è e cosa fa

Ma chi è e cosa fa nella vita il bel tentatore campano che sta provando a mettere in difficoltà la coppia di concorrenti? Sappiamo di lui che è un imprenditore e anzi lo scorso anno ha creato il brand emmea, inoltre è proprietario di GPN s.r.l., l’azienda di famiglia. Sempre dalle informazioni in nostro possesso, sappiamo che è impegnato nel sociale e come si evince da Instagram aderisce a un progetto di adozione a distanza.

A proposito di Instagram, sul suo profilo social, Mario Alfano è seguito da oltre 120mila follower e si dà da fare, pubblicando sia foto personalissime che altre afferenti alla propria sfera lavorativa. Originario di Gragnano, nell’hinterland di Napoli, ama molto viaggiare e di recente è stato a Mykonos, in Grecia. Amante dei tatuaggi, ne ha diversi in molte parti del corpo.