Temptation Island, Eleonora Garrioli: chi è la tentatrice laziale

Chi è la tentatrice laziale Eleonora Garrioli, curiosità e vita privata della protagonista del reality show Temptation Island.

Sono ben 22 i tentatori e le tentatrici di questa edizione di Temptation Island, il reality show in cui le coppie decidono di affrontare pubblicamente le proprie crisi, mettendosi in gioco. Tra loro c’è la romana Eleonora Garrioli, studentessa di Giurisprudenza alla Sapienza, università della Capitale.

Sogna una carriera da avvocato penalista, quindi lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo, ma intanto per sbarcare il lunario fa l’hostess e la ragazza immagine. La giovane ha studiato in precedenza al liceo scientifico E.Torricelli di Roma e non è nuova rispetto ad esperienze televisive.

Cosa sapere su Eleonora Garrioli, protagonista di Temptation Island