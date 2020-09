Temptation Island, chi è Salvo Santarsiero: curiosità e vita privata

Salvatore Santarsiero, detto Salvo, è il fidanzato di Francesca Merra a Temptation Island 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Grande attesa a Temptation Island 2020 per l’entrata in scena della nuova coppa composta da Francesca Merra e Salvatore Santarsiero, per tutti Salvo. I due si cimenteranno nel reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi a partire dalla terza puntata, in onda in prima serata oggi, mercoledì 30 settembre. Entrambi originari della Basilicata, sono fidanzati da cinque anni, e convivono da tre a Milano. La loro relazione è giunta a un bivio, e in questo momento hanno bisogno di capire se andare avanti insieme o lasciarsi per sempre. Intanto conosciamo Salvo più da vicino.

L’identikit di Salvo Santarsiero

Salvo Santarsiero ha 30 anni, è originario della Basilicata e attualmente vive a Milano insieme a Francesca. I due si conoscono in realtà da molto tempo: prima di mettersi insieme sono stati amici per anni. Salvatore, detto Salvo, lavora come vice store manager di un negozio di prodotti biologici ed è un ragazzo coi piedi per terra. L’idea di partecipare al programma è venuta alla sua fidanzata, che si è decisa a scrivere alla redazione di Temptation Island avendo visto il loro rapporto vacillare nel corso di quest’ultimo anno.

In merito alla questa nuova avventura, Salvo ha dichiarato: “Da un anno a questa parte la nostra storia è diventata piatta, la nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come un tempo e anche la nostra intimità di coppia è venuta completamente meno. La cosa purtroppo mi fa soffrire e non so fino a che punto posso continuare così. Al contrario di lei, io sono un sognatore eccessivamente realista. Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia”. Lo scopriremo molto presto…

EDS