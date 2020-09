Temptation Island, chi è Francesca Merra: curiosità e vita privata

Francesca Merra è la fidanzata di Salvatore Santarsiero, detto Salvo, a Temptation Island 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Grande attesa a Temptation Island 2020 per l’entrata in scena della nuova coppa composta da Francesca Merra e Salvatore Santarsiero, per tutti Salvo. I due si cimenteranno nel reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi a partire dalla terza puntata, in onda in prima serata oggi, mercoledì 30 settembre. Entrambi originari della Basilicata, sono fidanzati da cinque anni, e convivono da tre a Milano. La loro relazione è giunta a un bivio, e in questo momento hanno bisogno di capire se andare avanti insieme o lasciarsi per sempre. Intanto conosciamo Francesca più da vicino.

L’identikit di Francesca Merra

Francesca Merra è originaria come Salvo della Basilicata, ma da tre anni convive con lui a Milano, dopo essersi laureata in Economia presso l’Università degli Studi di Parma. Entrambi lavorano come store manager di un negozio di prodotti biologici. È stata Francesca a contattare la redazione di Temptation Island 2020, preoccupata per il futuro della loro relazione. I due sono fidanzati come detto da cinque anni, ma si conoscono da molto più tempo, essendo sono stati amici per anni.

Dopo tre anni di convivenza, lei adesso vorrebbe dare una svolta alla love story e ottenere qualcosa di più: “Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva. Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile. A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta”. Ci riuscirà? Lo scopriremo molto presto…

EDS