Temptation Island, Antonio Smorto: chi è il tentatore reggino

By

Chi è il tentatore reggino Antonio Smorto, curiosità e vita privata del protagonista del reality show Temptation Island.

Sono 22 i tentatori e le tentatrici di questa edizione di Temptation Island: ognuno di loro ha una storia diversa, ma tutti hanno un dettaglio in comune. Infatti, per stare dall’altra parte della barricata e tentare le coppie in gara, occorre essere necessariamente single. Tra gli uomini c’è Antonio Smorto.

Leggi anche –> Temptation Island, Mario Alfano: chi è il tentatore campano

Finora, in pochi hanno notato il ragazzo nato a Reggio Calabria, che peraltro è un atleta di tutto rispetto. Gioca infatti a basket a livello professionistico. Nella sua carriera, ha militato anche in A2 con Paffoni Omegna e Orasi Ravenna. Nell’ultima stagione, ha giocato invece con Bawer Olimpia Matera.

Leggi anche –> Temptation Island, Filippo Giraldini: chi è il tentatore veneto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sul tentatore Antonio Smorto: chi è e cosa fa

Nato a Reggio Calabria il 28 agosto del 1995, l’ex guardia della squadra lucana – in estate si è infatti trasferito alla Mastria Sport Academy di Catanzaro – nell’ultima stagione ha messo a segno un ruolino di tutto rispetto: 23 partite giocate per un totale di 597 minuti, con 213 punti messi a segno. L’anno prima, con il Di Pinto Panifici Bisceglie, i punti erano stati 321 su 787 minuti giocati, esclusi i playoff, dove aveva giocato 93 minuti mettendo a segno 39 punti.

In carriera, Antonio Smorto ha giocato con Matera, Omegna, le romane Luiss e Stella Azzurra, Ravenna, quindi Moncalieri, San Severo e Bisceglie prima di tornare a Matera. Il tentatore ha una sorella, che si chiama Giovanna Elena, e con la quale condivide la passione per il basket. Attivo sui social, ha un profilo Instagram, anche se non è seguitissimo. Vedremo se grazie alle prossime apparizioni a Temptation Island aumenterà un po’ i suoi seguaci.