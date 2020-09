Situazione Shannen Doherty cancro, la celebre interprete di ‘Beverly Hills’ e ‘Streghe’ svela di stare pianificando dei videomessaggi d’addio.

L’attrice Shannen Doherty oggi sta combattendo da diverso tempo con un cancro al seno. La 49enne interprete in passato del telefilm cult ‘Beverly Hills 90210’ oltre che dell’apprezzatissimo ‘Streghe’ assieme ad Alyssa Milano, rivela ora di stare registrando dei videomessaggi di addio da lasciare alla sua famiglia.

LEGGI ANCHE –> Che fine ha fatto La Tata, oggi Fran Drescher compie 63 anni

Il male che l’ha colpita infatti è giunto al quarto stadio e si è diffuso con delle metastasi alla colonna vertebrale. La situazione è peggiorata nel corso del 2019. Lei è dell’idea che possa riuscire a vivere per altri 10 o 15 anni, nella migliore delle ipotesi. Lo ha rivelato nel corso di una intervista concessa alla rivista ‘Elle’, affermando che ha ancora diverse cose da dire al marito Kurt Iswarienko ed alla mamma. Ma si tratta di un qualcosa che riveste una importanza significativa. “Ogni volta che sono sul punto di farlo, poi non vado avanti. È come se stessi firmando per la mia dipartita, e non ho intenzione di farlo. In realtà mi sento come se fossi perfettamente sana. Ma pi ci penso su ed è difficile fare anche le più semplici cose quando ti assilla il pensiero che vivrai solamente per un’altra decina di anni”. E Shannen Doherty oggi deve riaffilare le armi dopo che nel 2017 era riuscita a vincere la malattia una prima volta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Canalis, siparietto bollente in lingerie: si vede tutto

Shannen Doherty cancro, come sta adesso

Allora dovette sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico seguito da pesanti sedute di chemio e radioterapia. Poi il peggio sembrava alle spalle, ma di colpo l’attrice aveva cominciato a sentire forti dolori alla schiena. A seguito di un controllo ecco infine la tremenda scoperta: era in atto una metastasi nella colonna vertebrale. I medici le hanno detto che il male con tutta probabilità si estenderà anche al cervello, al fegato ed ai polmoni. Ma lei non se ne sta mica con le mani in mano e sta sottoponendosi ad una terapia ormonale con il preciso scopo di bloccare l’estrogeno che fa crescere il cancro. Inoltre sta assumendo un altro farmaco necessario. Con un adeguato trattamento, anche una metastasi che si sviluppa da un tumore al seno non rappresenta una condanna a morte immediata. Sottoponendosi a delle cure specifiche non c’è più la condanna a morte di un tempo ed alcune pazienti riescono a vivere anche per più di 10 anni.

LEGGI ANCHE –> Sguardo solare e furbetto, oggi è l’attrice italiana più famosa nel mondo: la riconoscete?