Da Palazzo Madama giunge la notizia in merito a due senatori positivi del Movimento 5 Stelle. Scattano i tamponi per tutto il gruppo pentastellato con il quale le persone in questione hanno avuto dei contratti stretti nelle ultime due settimane.

Arriva da Palazzo Madama la notizia che riguarda due senatori positivi appartenenti al Movimento 5 Stelle. A diffondere la notizia sarebbero proprio fonti ufficiali della sede del Senato. Questo ha portato alla messa in atto immediata di tutti i protocolli di sicurezza del caso. Anche gli altri membri che fanno parte della rappresentanza senatoriale di quella che è la principale forza di Governo stanno ora sottoponendosi alle necessarie procedure previste. Sono diversi i senatori pentastellati che, nella mattinata di mercoledì 30 settembre 2020, si stanno sottoponendo al test del tampone per il rilevamento del Covid-19. I risultati dovrebbero giungere entro questo fine settimana, se tutto andrà come previsto. Per il momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte del M5S sui suoi canali web e social ufficiali in merito a questa controversa situazione.