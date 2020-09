Pappagalli imparano parolacce ed insultano turisti allo zoo

Il binomio pappagalli parolacce è un qualcosa tipico dei film di serie b. Ma a quanto pare avviene anche nella realtà, sentite qui.

Può sembrare la scena di un film comico, magari di un b-movie italiano degli anni ’70. Invece tutto quanto corrisponde al vero. In Inghilterra alcuni pappagalli hanno imparato delle parolacce, che prontamente alcuni turisti in visita ad uno zoo si sono sentiti dire contro dagli stessi pennuti impertinenti.

LEGGI ANCHE –> Ameba mangiacervello | contaminata rete idrica | muore bimbo di 6 anni

Fatto sta che ora i gestori del ‘Lincolnshire Wildlife Park’ hanno dovuto prendere per forza di cose dei provvedimenti drastici. I pappagalli con un lessico così lascivo – cinque esemplari grigi africani – sono stati rimossi dalla loro gabbia pubblica per trovare un nuovo alloggio. Ma i colpevoli non sembrano essere altri visitatori. Ci sono degli indizi tali da fare pensare che responsabili di tutto siano in realtà alcuni inservienti dello zoo. Infatti i volatili, appena adottati, erano stati sistemati insieme in una camera non accessibile al pubblico, per diversi giorni. E subito dopo avere trovato posto in una voliera, hanno ricoperto di insulti i turisti che si avvicinavano a loro. Impossibile che i pappagalli abbiano imparato così presto le parolacce da chi giungeva in visita allo zoo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni Madonna | il Codacons insorge | ‘Blasfema e kitsch’ FOTO

Pappagalli parolacce, i pennuti insultano i turisti: “Ed è un vero spasso”

Alcuni fanno sapere di trovare la cosa oltremodo divertente. Fonti interne del ‘Lincolnshire Wildlife Park’ fanno sapere che ad un certo punto i pappagalli si insultavano anche tra di loro, mentre erano chiusi nella loro stanza. E comunque anche le persone che hanno ascoltato quegli insulti una volta che la direzione dello zoo li ha esposti hanno affermato di avere trovato la cosa decisamente spassosa. “Era in effetti un modo originale per richiamare gente. Ma abbiamo dovuto rimuovere i pennuti perché naturalmente tra i visitatori ci sono anche dei bambini”.

LEGGI ANCHE –> Esplode televisore | la tragedia causa la morte di una donna