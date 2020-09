La cantautrice Paola Turci scrive delle parole che rappresentano una verità assoluta. Ed i riferimenti possibili sono ben chiari.

“Ognuno decida per sé. Nessuno ci può giudicare”. Un monito quello che arriva da Paola Turci che suona come una incontrovertibile verità. La cantautrice romana, 56 anni, ha fatto parlare di sè nel bene e nel male nel corso della scorsa estate. Dopo il tenero bacio che lei si è scambiata con Francesca Pascale – ex giovane fidanzata di Silvio Berlusconi – nel corso della loro vacanza in barca, si è molto detto in merito a quella che sarebbe una storia d’amore tra le due donne. Circostanza che nessuna delle due dirette interessate ha confermato o smentito. Fatto sta che, anche se fosse tutto vero, non ci sarebbe niente di male. E la Turci sembra in qualche modo confermarlo con questa frase.

LEGGI ANCHE –> Shannen Doherty cancro | l’attrice contro un male al 4° stadio in metastasi

Le sue parole giungono da un post pubblicato su Instagram e che fanno il paio con l’intervista pubblicata da ‘Vanity Fair’ a Vanessa Incontrada. L’attrice italo-spagnola si è fatta ritrarre completamente senza vestiti, mostrando il suo corpo. Dopo una gravidanza e con il passare del tempo, la dolce Vanessa non ha conservato la ineccepibile forma fisica di quando era ragazza. Ma questo non giustifica le critiche ricevute già tempo addietro, e che risultano basate sul nulla.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Vanessa Incontrada nuda | la copertina da sogno di Vanity Fair | FOTO

Paola Turci, l’insegnamento che tanti dovrebbero fare loro

Visualizza questo post su Instagram Compleanno ig Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci) in data: 11 Set 2020 alle ore 3:05 PDT

Il sunto di quella intervista, così come del post pubblicato dalla Turci, è che tanta gente apre la bocca sulla base del nulla. E spesse volte pensando di essere a sua volta esente da critiche ed obiezioni. Essere o fare qualcosa di diverso da quelle che sono le proprie consuetudini non è un motivo valido per criticare o giudicare negativamente a prescindere.

LEGGI ANCHE –> Francesca Pascale Paola Turci | Vladimir Luxuria conferma | ‘Vero amore’