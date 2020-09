Su Massimiliano Morra interviene Lory Del Santo, che dice di conoscere bene l’attore e fa una serie di grosse rivelazioni sul suo conto.

In questo periodo Massimiliano Morra rappresenta uno dei personaggi più chiacchierati. Su di lui arriva anche un affondo non da poco da parte di Lory Del Santo. La nota attrice, molto in auge soprattutto negli anno ’70 ed ora divenuta apprezzato volto tv nei vari salotti su diverse reti, ritiene che lo stesso Morra stia mentendo.

“Lui e Dalila Mucedero non stanno realmente insieme. Fanno finta di essere fidanzati”, dice la Del Santo a ‘Pomeriggio 5’. La Mucedero viene definita “una attrice che sta recitando una parte”, ma quest’ultima rigetta ogni accusa e ‘ringrazia’ Lory visto che nella vita fa altro. La Del Santo però insiste con la sua tesi ed in favore di ciò riferisce che ha amici in comuni con Massimiliano Morra, i quali non hanno mai sentito parlare di Dalila. Lui attualmente si ritrova tra i concorrenti rinchiusi nella casa del GF Vip 2020. Dove tra l’altro ha ritrovato tra gli altri coinquilini anche Adua Del Vesco, sua ex fidanzata nel 2014. Poi la Del Santo dice che le sue parole non vanno interpretate come una verità assoluta “ma di certo c’è qualcosa di strano”.

Massimiliano Morra, per la Del Santo “gli piacciono gli uomini”

La 62enne originaria di Povegliano Veronese sosterrebbe anche che a Massimiliano Morra in realtà piacciano gli uomini e che lui stia utilizzando Dalila come copertura. “Ci siamo incontrati molte volte in passato, ma io ho sempre avuto l’impressione che Massimiliano facesse del tutto perché fossimo in compagnia di altre persone. Era come terrorizzato dall’idea di vedersi con me sola, così come è terrorizzato di restare con una donna”. Una ipotesi che ha fatto un pò sorridere Barbara D’Urso, la quale ha replicato schietta: “Magari non era interessato a te in certi termini, non ci hai pensato?”.

