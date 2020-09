Scopre che la moglie si diverte alle sue spalle con un suo collega, marito tradito si vendica in maniera davvero terrificante.

Un marito tradito ha attuato una atroce vendetta nei confronti sia della moglie che del suo amante. L’uomo ha infatti ucciso quest’ultimo per poi costringere la sua coniuge infedele a decapitarne il cadavere. Il terzo incomodo era un collega di lavoro del marito tradito.

La vicenda è accaduta nel New Hampshire, negli Stati Uniti. Il 30enne Armando Barron ha scoperto, lo scorso 19 settembre 2020, la tresca che la donna che lui aveva sposato in realtà aveva una tresca con un certo Jonathan Amerault, di 25 anni. Una settimana dopo essere venuto a sapere di quale fosse l’amara verità accaduta alle sue spalle, Barron ha ammazzato Amerault scempiandone il corpo. L’arma del delitto è una pistola, come attestano i fori di proiettile trovati sul cadavere della vittima. Prima di agire in questo modo, il marito tradito ha minacciato sua moglie Britany ficcandole la stessa pistola in bocca per poi farle perdere i sensi.

Marito tradito, la sua vendetta contro moglie ed amante è funesta

Utilizzando il telefono della donna ha quindi teso una trappola al rivale in amore, concordando un finto incontro amoroso segreto. Qui Armando Barron ha colto di sorpresa il suo collega di lavoro, massacrandolo di botte. Poi ha intimato sua moglie di uccidere il 25enne ma lei si è rifiutata. Allora ci ha pensato lui, che però ha costretto la coniuge a tagliare la testa al cadavere. E c’era un motivo ben preciso nella volontà del consorte tradito a far rimuovere la testa. In tal modo infatti le forze dell’ordine non avrebbero potuto identificare tanto facilmente il corpo. Cosa che invece avviene senza troppe difficoltà attraverso la dentatura. Le autorità hanno rinvenuto il corpo di Amerault ed il suo capo in posti diversi. E dopo una rapida indagine sono riuscite a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, chiudendo in pochissimo tempo il caso.

