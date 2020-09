Maretta tra Antonella Elia e Adriana Volpe: “L’amicizia è una cosa seria”

Tira una brutta aria tra Antonella Elia ed Adriana Volpe. Le due sembrerebbero essersi recentemente punzecchiate a vicenda.

Sono momenti di tensione per Antonella Elia e Adriana Volpe. Le due, che sembravano affiatate più che mai, sembrerebbero essere sulla via dello scontro, poco intenzionate a seppellire l’ascia di guerra e riappacificarsi. Che cosa è successo tra loro? Scopriamo insieme il motivo del loro allontanamento.

Leggi anche->Antonella Elia opinionista al Grande Fratello Vip: ecco l’annuncio

Antonella si è lasciata andare in una lunga intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. La donna ha parlato a ruota libera, rivelando notizie inedite, che riguardano soprattutto il suo attuale rapporto con la Volpe. Le due, all’interno della Casa del Grande Fratello, sembravano essere diventate amiche più che mai, ma il loro rapporto ‘amore e odio‘ si è evoluto, lasciando spazio adesso ad un po’ di maretta.

Leggi anche->Adriana Volpe non si ferma più e va all’attacco: “Punto tutto su questo”

La Elia ha così colto occasione per punzecchiare un po’ Adriana, senza tenersi nulla dentro, schietta come sempre. “Fuori dal GF una volta le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie. Non mi ha mai risposto” ha raccontato la donna. In seguito ha aggiunto che una sera l’ha chiamata per un incontro, ma la Volpe ha declinato. “Non ha mai tempo“.

Leggi anche->Antonella Elia, ancora critiche per il suo comportamento: quanti attacchi!

Andando avanti con l’intervista, Antonella ha poi lanciato l’ultimo sasso: “L’amicizia è una cosa seria. Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi dietro alle quinte sparlano di te”. Parole amare le sue, che di certo non sono passate inosservate ad Adriana, che non ha perso tempo per replicare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’attacco di Antonella Elia e la risposta della Volpe

In seguito alle dichiarazioni dell’Elia, Adriana Volpe ha immediatamente risposto alla provocazione, e lo ha fatto tramite Instagram, pubblicando una clip della durata di poco più di tre minuti. All’interno del video, la donna legge in diretta le accuse di Antonella, e smentisce tutto mostrando al pubblico la chat con l’amica. In mano di chi sarà la verità? Certo è che tutti i fan delle due sperano vivamente di vederle nuovamente unite.