Mar Mediterraneo: Finanza speronata peschereccio Tunisi – VIDEO

Paura e scene choc nel Mar Mediterraneo: Finanza speronata peschereccio Tunisi, cosa è accaduto oggi in acqua.

La Procura di Agrigento – sotto il coordinamento del procuratore capo Luigi Patronaggio e dell’aggiunto Salvatore Vella – vogliono vederci chiaro su quanto accaduto stamattina nel Mar Mediterraneo. A quanto pare, la Guardia di finanza ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino. Questi non si è fermato all’alt.

In seguito ha speronato una motovedetta della nostra Guardia di Finanza. Alla fine, i militari delle Fiamme Gialle hanno bloccato il peschereccio “Mohanel Anmed”, dopo l’inseguimento in acque internazionali. Il mezzo è stato poi portato al porto di Lampedusa e il comandante, impegnato in una pesca illegale, arrestato.

Scene choc nel Mar Mediterraneo: cosa è accaduto oggi

L’inseguimento con speronamento, stando alla ricostruzione, sarebbe avvenuto in acque territoriali italiane, a circa nove miglia dalla costa di Lampedusa. Guardia costiera e Guardia di finanza hanno provato a fermare il peschereccio “Mohanel Anmed”, che ha però invertito la rotta tentando la fuga. Nonostante l’esplosione di alcuni colpi a scopo intimidatorio, il peschereccio non si è fermato, impedendo l’abbordaggio e anzi compiendo delle manovre pericolose che hanno messo in pericolo l’incolumità delle Fiamme Gialle.

Stando a quanto si è appreso e da quanto testimoniano i filmati, l’inseguimento si è protratto per ore tra le acque italiane e quelle internazionali, fino all’epilogo. Il comandante del peschereccio è accusato di resistenza e violenza contro nave da guerra e rifiuto di obbedire a nave da guerra.