Lella Costa, chi è la figlia Viola Marietti: età, foto, carriera

Conosciamo meglio la figlia di Lella Costa, Viola Marietti: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Viola Marietti nasce a Milano nel 1992. Figlia di Lella Costa, inizia a studiare canto e danza, per poi diplomarsi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Inoltre, frequenta vari laboratori come quello su “Platonov” di Anton Cecov diretto da Peter Stein, oppure quello di recitazione cinematografica diretto da Pupi Avati. Lo scorso anno è stata di scena a Siracusa nei panni di Teucro in “Elena” e Lampitò in “Lisistrata”. Nel 2018 ha avuto anche un’esperienza in tv con “La tv delle ragazze”.

Lella Costa, chi è la figlia Viola Marietti: le curiosità

In una vecchia intervista ai microfoni di saltinaria la stessa Viola ha svelato le sue passioni e cosa farà in futuro: “Il teatro resta il mio focus almeno per ora anche se resto aperta al cinema che per me per il momento resta difficile. La televisione è divertente ma, se posso azzardare, sta al teatro come una piscina gonfiabile all’oceano. A marzo ho debuttato con un piccolo spettacolo mio al Teatro Studio Uno di Roma, “Amore”, inserito anche nella rassegna Dominio Pubblico del Teatro India, progetto della mia compagnia Tristeza Ensemble, scritto da Matteo Gatta con la mia regia”- Infine, ha rivelato: “L’idea è di lavorare con un’amica e collega, Grazia Capraro, a un progetto teatrale per raccontare la mia esperienza di vita nell’ambito ortopedico che mi ha molto segnata ma siamo ancora a livello embrionale”.