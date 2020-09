Lazio Atalanta Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Lazio e Atalanta è il recupero della prima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM con un turno infrasettimanale che si prospetta davvero ricco di emozioni e coinvolge le squadre che hanno concluso in ritardo l’ultimo campionato per giocare playoff e final eight delle coppe europee. Le ultime due squadre ad affrontarsi alle 20.45 sono Lazio e Atalanta.

Entrambe le squadre hanno vinto alla prima uscita stagionale, dimostrando di volersi confermare agli alti livelli dell’ultima stagione. I padroni di casa hanno avuto la meglio sul Cagliari, gli ospiti sul Torino, contro il quale hanno dimostrato di voler produrre molto spettacolo anche quest’anno.

Precedenti di Lazio Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa della Lazio e l’Atalanta è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (252), oltre che su Lazio Style Channel, canale tematico biancoceleste (233 di Sky). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Davvero molto bilanciato il quadro dei confronti diretti tra queste due squadre fino a oggi. In tutto infatti, le formazioni di Lazio e Atalanta si sono affrontate 100 volte, con 32 vittorie nerazzurre e 29 biancocelesti, a fronte di 39 pareggi. Se si conteggiano le reti negli scontri diretti, il quadro non cambia: 117 per i bergamaschi contro 116 della Lazio.

Lazio Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Gasperini hanno sciolto i dubbi in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

ATALANTA (3-4-1-2) – Sportiello; Toloi, Palomino, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.