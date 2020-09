Cosa vedere sul Lago di Como per una vacanza romantica come quella tra Cecilia e Ignazio Moser.

“Su Quel ramo del lago di Como” iniziava così una delle più famose opere d’arte italiane della letteratura nostrana. I Promessi Sposi e il lago di Como che ha fatto da sfondo alle vicende d’amore di Renzo e Lucia. Oggi sta facendo anche da location meravigliosa per l’amore di moltissime coppie famose. Del lago di Como, si sono innamorati anche George Clooney e sua moglie, che proprio sulle sue sponde hanno comprato una bellissima Villa. Ma sembra che gli ultimi VIP che hanno apprezzato la bellezza del lago di Como siano proprio Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e Ignazio Moser.

I due hanno avuto un’estate un po’ turbolenta, ma sembra che ora le cose vadano per il meglio tanto che i due si sono immortalati in certi scatti pubblicati su Instagram proprio sul Lago di Como. Si è cominciato con una colazione vista lago in cui vediamo Cecilia Rodriguez guardare ammirata al paesaggio circostante. Vediamo poi degli scatti che vanno ad esaltare la bellezza dell’hotel in cui sono ospiti e l’ultimo scatto di Cecilia Ignazio pronti a darsi un bacio romanticissimo con proprio lo sfondo meraviglioso del lago di Como.

Così queste scatti mettono a tacere anche il tutti i dubbi su quanto potrebbe essere accaduto tra loro durante l’estate, visto che sembra che ci fosse stato qualcosa che non andava. Fra una presunta crisi e qualche litigata ora è tutto a posto e se anche voi avete deciso che il lago di Como è la location perfetta per un weekend d’amore sappiate che le cose da fare da vedere sono tantissime.

Cosa vedere sul Lago di Como

Non potete perdervi una visita al duomo di Como un edificio molto particolare che poggia le sue fondamenta nel lontano 1396 e ha due edicole dedicate agli scrittori Plinio il Vecchio Plinio il Giovane che hanno fatto la storia della letteratura latina. All’interno lo stile gotico è diviso in tre navate ed è meraviglioso. C’è poi una pala dedicata a Sant’Abbondio protettore della città che non può non farci ricordare Don Abbondio proprio di Renzo e Lucia.

Il Tempio Voltiano

Altra location interessante da visitare sicuramente è il Tempio Voltiano sempre a Como che sul lungolago celebra la figura del fisico comasco Alessandro Volta. Un museo ideato e finanziato proprio in occasione del primo centenario della morte dell’inventore della pila e oggi una delle attrazioni più interessanti da visitare.

La funicolare Como-Brunate

Se volete poi un po’ di natura non potete perdere la funicolare Como-Brunate inaugurata nel 1894 che collega le città, il lago alla montagna e regala un colpo d’occhio proprio sulla città e sul lago di Como pazzesco. La pendenza massima di 55 x 100 un dislivello di circa 500 metri e in 7 minuti con questo percorso di fatto tramite la funicolare se arriverà a Brunate.

Alla scoperta di Lecco

Lecco poi è la città che si trova sul ramo orientale del lago di Como e qua torniamo proprio alle origini con I promessi sposi. Potete trovare anche i paesini di Acquate e Olate che sono stati identificati come le aree di provenienza proprio due protagonisti del romanzo di Manzoni. Troverete la parrocchia di Don Abbondio, il palazzo di don Rodrigo, insomma potrete fare un vero e proprio tuffo nella storia dei Promessi Sposi.

L’eleganza di Bellagio

Perla Del Lago di Como dove molto probabilmente avrete più possibilità di incontrare i VIP è poi Bellagio che sorge sulla sommità del promontorio che divide il lago nei due rami. Tra abitazioni coloratissime, vicoli pittoreschi con tante scalinate e ville super lussuose, vi troverete immersi in un paesaggio da sogno e unico nel suo genere.