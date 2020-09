A seguito di un grave incidente in moto perde la vita una persona molto stimata per il fatto di essere un abile soccorritore medico.

Un incidente in moto costa la vita ad una persona molto amata. Si tratta di Livio De Riva, 40enne che ha perso la vita in provincia di Milano, in un tratto di strada compreso tra le località di San Giuliano e di San Donato Milanese. Lo schianto ha avuto luogo nel pomeriggio di martedì 29 settembre 2020, con Livio che è andato a sbattere contro un’auto mentre era in sella al suo mezzo a due ruote.

Inutile l’intervento di una automedica e di due ambulanze della Croce Bianca. Livio purtroppo ha rimediato ferite troppo gravi per potere essere contenute ed è deceduto poco dopo il suo ingresso in ospedale al Policlinico di San Donato Milanese. Nonostante un ricovero urgentissimo in codice rosso, Livio ha perso la vita poco dopo. A bordo della vettura c’era una giovane di 21 anni che invece se l’è cavata con delle ferite di lieve entità.

Incidente in moto, Livio era molto amato

Per lei è avvenuto un ricovero in codice verde nella vicina Melegnano. Sul luogo dell’incidente in moto sono arrivati anche i carabinieri di San Donato Milanese, assieme ad alcuni agenti della polizia locale. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del caso e sono a tuttora impegnati nel capire come si sono svolti i fatti. Poco dopo la notizia della morte di Livio De Riva, i social network sono stati invasi dai messaggi di cordoglio e di dolore di alcuni suoi parenti e di tanti amici che conoscevano il 40enne. L’uomo era infatti impegnato come volontario, soccorritore in ambulanza.

