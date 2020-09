Helen Mirren, chi è il marito Taylor Hackford: età, foto, carriera

Taylor Hackford è un regista americano, noto per il suo film Ray e non solo. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Taylor Hackford è un noto e prolifico regista e produttore cinematografico statunitense. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Taylor Hackford

Taylor Edwin Hackford è nato a Santa Barbara, in California (Stati Uniti), il 31 dicembre 1944. Si è appassionato fin da giovane al mondo del cinema e ha alle spalle una lunga e brillante carriera. Ha vinto il Premio Oscar 1979 nella categoria “Miglior cortometraggio”. E il 31 dicembre 1997 si è sposato con la famosa attrice premio Oscar Helen Mirren, conosciuta nel 1986 sul set del film Il sole a mezzanotte (White Nights). Il 25 luglio 2009 è stato inoltre eletto presidente della Directors Guild of America, carica ricoperta fino al 2013. Grande amante dell’Itala, ha anche comprato e ristrutturato con sua moglie una bellissima masseria in Puglia,

Di seguito i film di cui Taylor Hackford ha curato la regia: Teenage Father – Cortometraggio (1978), Rock Machine (The Idolmaker) (1980), il celeberrimo Ufficiale e gentiluomo (An Officer and a Gentleman) (1982), Due vite in gioco (Against All Odds) (1984), Il sole a mezzanotte (White Nights) (1985), Hail! Hail! Rock’n’Roll (Chuck Berry Hail! Hail! Rock ‘n’ Roll) (1987), Un amore, una vita (Everybody’s All-American) (1988), Patto di sangue (Bound by Honor) (1993), L’ultima eclissi (Dolores Claiborne) (1995), L’avvocato del diavolo (The Devil’s Advocate) (1997), Rapimento e riscatto (Proof of Life) (2000), Ray (2004), Love Ranch (2010), Parker (2013), The Comedian (2016). In veste di produttore, invece, Taylor Hackford ha realizzato Quando eravamo re (When We Were Kings), con la regia di Leon Gast (1996).

