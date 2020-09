GF Vip | Adriana Volpe furiosa con Antonella Elia, cos’è successo

Bufera al GF Vip per Antonella Elia: fa una figuraccia con Adriana Volpe e questa risponde sui social asfaltando la ex gieffina.

Antonella Elia è un’opinionista nell’edizione attuale del “Grande Fratello Vip” e partecipante della scorsa edizione. Ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, lamentandosi del comportamento di una sua ex coinquilina nella casa, Adriana Volpe.

Antonella ha accusato l’altra ex gieffina di essere falsa. Ha raccontato di averla chiamata più volte e di non aver ricevuto risposta, di averla invitata ad uscire e di aver cercato di mantenere il legame instaurato al GF Vip, senza successo. Adriana Volpe ha risposto in un video su Facebook, smontando tutte le accuse mosse nei suoi confronti: “E’ arrivato il momento adesso di replicare ad Antonella Elia perché ne ho sentite veramente troppe“, così inizia la conduttrice televisiva. Con tanto di prove audio e video, la ex gieffina risponde all’accusa di non rispondere ai messaggi: “Fasullo, andiamo a vedere, perché io la chat ce l’ho! Il 27 di aprile mi manda questa fotografia di un fornelletto che le hanno dato e mi chiede come si usa. Io non solo le rispondo per iscritto, ma le ho anche risposto vocalmente. E lo ha sentito! Perché mi ha anche risposto“.

Critiche pesanti per Adriana Volpe, arriva la risposta

“Le ho anche chiesto di vederci ma lei non ha tempo“, così Antonella Elia aveva detto al settimanale e Adriana ha la risposta pronta. “Ma quando mai? Secondo me ti sei confusa tesoro mio! Perché io mi ricordo benissimo di averti scritto: «Ciao Antonella, come stai? Prossima settimana ci vediamo?». E lei mi ha anche detto «Sì sì!» con tanto di smile“, risponde la Volpe. Sull’affermazione riportata nell’intervista: Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi dietro le quinte sparano di te, Adriana Volpe sa perfettamente cosa dire: “E chi è che ha mai parlato male di te? Io l’unica cosa che voglio dire è: ma qui, secondo voi, chi ha rilasciato un’intervista fasulla e ha detto cose fasulle?“. Per quanto riguarda la mancanza di un augurio per l’inizio del GF Vip, Adriana sembra offesa: “La domanda è: Antonella, ma tu mi hai fatto un in bocca al lupo al programma Ogni Mattina? Perché io ho debuttato il 29 di giugno. Mi ha mai chiamato per chiedermi come sta andando il programma? Se sono contenta? Peccato! Però c’è sempre tempo, puoi sempre recuperare. Come io spero di recuperare con te“.

