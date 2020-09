Elisabetta Gregoraci ha rivelato di non aver perdonato mai a Flavio Briatore quando l’ha lasciata da sola al funerale della madre.

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è durata ben 12 anni ed ha portato alla nascita del figlio Nathan Falco. Nonostante l’affetto tra i due fosse molto forte, alla fine hanno deciso di prendere strade diverse. Non si è trattato di una scelta semplice, bensì di una decisione sofferta, arrivata dopo un periodo di forte crisi. Finora entrambi hanno voluto mantenere il riserbo sui motivi che hanno condotto alla separazione, sia per una ragione di privacy che di tutela nei confronti del figlio.

Leggi anche ->Elisabetta Gregoraci al GF Vip, Briatore sbotta: “Questa è autonomia?”

In questi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, però, la showgirl calabra si sta sbottonando, condividendo dei dettagli sul suo rapporto con Briatore. Affermazioni che hanno già suscitato una reazione non propriamente conciliante da parte dell’imprenditore, il quale ha affidato la sua replica ad un’intervista concessa al ‘Fatto Quotidiano’.

Leggi anche-> Elisabetta Canalis, siparietto bollente in lingerie: si vede tutto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci: “Mi ha lasciata da sola al funerale di mia madre, non glielo perdonerò mai”

Ieri, parlando con Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci ha svelato il vero motivo per cui è finita la relazione con Flavio Briatore. L’aristocratica le chiede se per caso la rottura è stata causata dalle donne che giravano intorno all’imprenditore, ma la showgirl calabra smentisce e spiega: “No, perché mi trascurava molto”. Successivamente racconta l’episodio che ha portato alla definitiva rottura: “Il giorno del funerale di mia madre mi ha lasciata sola. Quella cosa non sono riuscita a perdonargliela, perché non si fa”. Infine aggiunge che lei, al contrario, è stata sempre vicina all’ex marito quando lui ha avuto bisogno o ha vissuto momenti difficili.