Elisabetta Canalis, siparietto bollente in lingerie: si vede tutto

Elisabetta Canalis continua a farsi apprezzare sul suo profilo Instagram. Ancora una pubblicità sensuale con un siparietto davvero bollente

Ancora protagonista su Instagram l’ex velina Elisabetta Canalis. In uno dei tanti post la donna ha scritto “The magic of the black lingerie” (La magia della lingerie nera, trad.), per pubblicizzare così una nota marca di intimo femminile. Inizialmente ha il corpo avvolto in un asciugamano, e così successivamente indossa improvvisamente un body nero e un completo due pezzi con camicetta dopo un suo schiocco di dita. E subito sono partiti numerosi commenti per esaltare la sua bellezza e la sua sensualità.

Elisabetta Canalis, la risposta su Instagram

E così per aumentare la sensualità della pubblicità, c’è stato anche un siparietto bollente: subito i followers si sono accorti di tutto questo. Così come un fan che ha scritto: “Comunque giusto per chiarire, nel passaggio in body ti si vede la faggiana”. La risposta della Canalis non si è fatta attendere e ha risposto come Laura Pausini in un concerto a Lima tanti anni fa ad un concerto: “La tengo como todas”. Passano gli anni, ma l’ex velina di Striscia La Notizia è sempre molto attraente regalando così le sue curve sensuali ai propri followers.