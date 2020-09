Nuove uscite Disney Plus ottobre 2020: film e documentari per viaggiare con la fantasia.

Disney Plus è diventata ormai una delle piattaforme di contenuti streaming più interessanti e accattivanti del parterre a disposizione. Ci sono infatti molti concorrenti importanti come Netflix, Amazon Prime, timvision…. Ma per la tipologia di telefilm, film e grandi classici della Disney pubblicati, sicuramente Disney Plus è un universo interessante. Racchiude 5 realtà che sono Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Quali sono le novità in arrivo ad ottobre per poter viaggiare con la fantasia e anche solo con la mente stando a casa sul divano?

Viaggiare con i film e i documentari di Disney Plus

Stiamo vivendo un periodo storico un po’ particolare in cui magari iniziare un’avventura o un viaggio lontani da casa potrebbe essere rischioso per il coronavirus ed è allora che viaggiare grazie ai video e ai film di Disney Plus potrebbe essere la soluzione giusta. Le novità di ottobre cominciano con la seconda stagione di The mandalorian in cui vedremo il proseguo del viaggio tra il mandaloriano e il bambino, in streaming dal 30 ottobre. Invece che appassionato sempre di spazio dal 9 di ottobre potrà guardare la serie TV Talenti spaziali e viaggiare letteralmente nello spazio perché si racconterà la storia dei primi Astronauti americani.

Disney Plus, l’universo di Olaf e la vita degli scimpanzè

I più piccoli invece potranno viaggiare in un universo molto più particolare quello di Olaf. Il simpaticissimo pupazzo di neve del cartone animato Frozen approda infatti su Disney Plus e racconta le storie inedite proprio di questo simpaticissimo amico di neve! Altro modo per viaggiare, grazie alle novità di Disney Plus dal 16 ottobre è con il documentario Vita da scimpanzè. Andiamo infatti in una delle riserve naturali più grandi e unica al mondo con oltre 80 ettari e che ospita oltre 300 scimpanzè. Questo straordinario documentario vi porterà in un viaggio speciale e unico al mondo.

I film di Troisi, Benigni e Aldo giovanni e Giacomo

Per fare poi un viaggio in qualche modo invece nella storia italiana dal 2 di ottobre in streaming ci saranno alcuni film grandi classici della italiani con Massimo Troisi e Benigni, con titoli come Il piccolo diavolo, Le Vie del Signore sono finite, Scusate il ritardo. Mentre dal 16 di ottobre ci sarà un altro momento interessante con la messa in onda dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo.