A Napoli un bambino di appena 11 anni si è lanciato dal balcone di casa sua nel quartiere Chiaia: indagini in corso

Ancora una tragedia in Italia con un bambino di 11 anni che si è lanciato dal balcone di casa a Napoli. Al momento la Polizia di Stato e la Procura stanno indagando sull’ipotesi con il possibile reato di istigazione al suicidio. Lo stesso ragazzino avrebbe lasciato un bigliettino chiedendo scusa alla mamma e parlando di periodi vissuti in paura. Fa riferimento, inoltre ad un uomo nero: così gli inquirenti stanno anche vagliando la possibile pista di un ‘challenge dell’orrore’, come ‘blue whale’, un gioco che si svolge totalmente on-line con atti di autolesionismo e anche il suicidio. Come svelato anche dall’edizione odierna de “Il Mattino” il bambino abitava nel quartiere Chiaia con la sua famiglia: era solare e praticava sport.