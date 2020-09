Che fine ha fatto La Tata, oggi Fran Drescher compie 63 anni

L’attrice protagonista del telefilm di successo ‘La Tata’, Fran Drescher, compie 63 anni: scopriamo cosa fa oggi.

Per chi è cresciuto negli anni ’90, il telefilm ‘La Tata‘ è sicuramente un cult. Si trattava di una tipologia di prodotto che ben si adattava ai canoni del tempo, in cui vivevamo la quotidianità di una famiglia benestante in cui era venuta a mancare la madre. La tata entrava in casa come elemento di rottura, poiché si trattava di una donna appartenente ad un’altra classe sociale ed il confronto con gli ambienti pomposi della casa e l’etichetta della borghesia portava a situazioni comiche.

Nel mezzo di questo contesto si dipanava dunque la narrazione più classica, che ricordava con le dovute differenze quella di Cenerentola. La ragazza di estrazione più povera conquistava il cuore del padrone di casa (che assurgeva il ruolo di moderno principe) e diventava per i ragazzi una nuova madre. Iconica protagonista della serie, con i suoi vestiti sgargianti, il suo modo di fare dirompente e la sua fisicità prorompente era Francesca, giovane italo-americana interpretata magistralmente da Fran Drescher.

Che fine ha fatto “la Tata” Fran Drescher?

Nonostante il successo del telefilm, Fran Drescher non ha mai raggiunto un picco di carriera come altri protagonisti di serie di successo. Tra le sue interpretazioni sicuramente è da ricordare quella in ‘Jack‘ di Francis Ford Coppola e in ‘Le Metamorfosi del Male‘. Tuttavia la sua carriera è proseguita principalmente sul piccolo schermo. Nel corso degli anni ha fatto un cameo in ‘Law and Order’ ed uno in ‘Entourage‘, quindi è stata protagonista di ‘Happily Divorced’ ed ora della serie ‘Indebted’.

Per quanto riguarda la vita privata, Fran è stata sposata in due occasioni. Il primo matrimonio è stato con Peter Marc Jacobson, uomo dal quale ha divorziato nel 2014 per poter convolare a nozze con lo scienziato indiano Shiva Ayyadurai, conosciuto per le sue teorie complottiste. L’unione tra i due è durata comunque poco tempo, visto che nel 2016 si sono separati.