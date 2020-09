La bellissima Bella Thorne sconquassa i cuori e gli umori di tantissimi ammiratori sui social. Lei ha un corpo davvero da favola.

Anche Bella Thorne, come tante altre giovani attrici, è passata dal bianco al nero e senza scale di grigi in quello che è il percorso della sua carriera nel mondo della recitazione. La statunitense classe 1997 aveva iniziato su Disney Channel interpretando dei ruoli in commedie per ragazzini. Per lei ha rappresentato un grosso riscatto dalla condizione di dislessia che l’aveva colpita da bimba e che le aveva causato anche dei problemi con i bulli. La mamma di Bella ha cresciuto lei ed i suoi tre fratelli da single, dopo la scomparsa del papà avvenuta nel 2007 a seguito di un incidente stradale.

LEGGI ANCHE –> Milly Carlucci malattia | cosa ha la conduttrice di ‘Ballando con le Stelle’

Visualizza questo post su Instagram Such a happy girl Link in my bio 😍 Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 30 Set 2020 alle ore 11:05 PDT

Oggi la Thorne è diventata una donna fatta e finita, e porta avanti anche la sua carriera di modella. Il suo fidanzato è l’italiano Benji Mascolo, che fino a non molti mesi fa aveva fatto parte del duo musicale ora disciolto ‘Benji e Fede’. La Thorne è cresciuta mettendo su un carattere forte. E questo si evince dagli scatti che è solita pubblicare sui suoi profili social. La vediamo in pose piccanti e provocanti. Lei d’altronde sa benissimo di possedere ottime credenziali per potere ammaliare chiunque, uomini e donne. E l’ascendente giocato su chiunque la osservi è di quelli davvero irresistibili.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Massimiliano Morra | Lory Del Santo | ‘Finge di stare con Dalila | ama i maschi’

Bella Thorne, da OnlyFans ad Instagram è strage di cuori

Visualizza questo post su Instagram 💯😍 Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 29 Set 2020 alle ore 11:25 PDT

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici Instagram | ‘Fate come Vanessa Incontrada’ | VIDEO