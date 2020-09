Belen Rodriguez in Puglia per lo shooting: le foto sono da urlo

Belen Rodriguez e la sorella Cecilia tra Puglia e Ibiza per lo shooting della nuova campagna pubblicitaria Me Fui.

Belen Rodriguez, showgirl argentina ormai naturalizzata italiana, fa girare la testa a tutti i suoi fan. Sia in televisione con i programmi di cui è conduttrice, sia sui social, ogni volta che la si vede non si può fare a meno di notare la sua bellezza.

Non c’è età che tenga: Belen è straordinaria. Fisico mozzafiato, sguardo seducente, sorriso sempre pronto ad esplodere sul suo volto nonostante le difficoltà. Già perché la Rodriguez non ha avuto vita semplice, soprattutto da quando è finita la storia d’amore con Stefano De Martino ed è stata travolta dal gossip. Bene o male purché se ne parli, diceva Oscar Wilde, e la showgirl argentina non si è fatta certo fermare tanto che ora è in giro tra Italia e Spagna per la nuova campagna pubblicitaria di Me Fui, il suo brand.

Il brand di costumi di Belen e Cecilia

Me Fui, come leggiamo sul sito ufficiale, è un brand di Belen e Cecilia Rodriguez di accessori e costumi da bagno. Sono loro a disegnarli e loro a scegliere i tessuti con cui poi vengono realizzati. Una linea chic, presente sul mercato da molti anni ormai e che ha saputo conquistare il cuore di moltissime donne che hanno apprezzato la cura dei dettagli e l’eleganza di ogni capo. Cecilia e Belen Rodriguez sono quindi in tour proprio in questi giorni per gli shooting della nuova linea 2021.

Le location per lo shooting della campagna Me Fui

Come vediamo sul profilo Instagram di Belen, la showgirl ha girato un po’ tra la Puglia e Ibiza. Proprio nella regione nostrana la vediamo ad Alberobello, sui trulli, oppure nell’amata isola spagnola che è tanto cara alla Rodriguez.

Dalle foto, da capogiro, vediamo non solo la bellezza di Belen che mette in mostra tutta la sua fisicità prorompente, ma anche qualche pezzettino dei nuovi costumi di Me Fui.

Anche Chechu, la sorella di Belen, non è da meno. Sul suo profilo Instagram sbucano scatti super sensuali in bianco e nero che ritraggono la sua bellezza e anche i costumi da bagno della stagione 2021 di Me Fui. Insomma. Le sorelle Rodriguez sono assolutamente bellissime e super pronte a lanciare questa nuova campagna di promozione della loro linea di costumi da bagno.

Per acquistarli bisognerà aspettare ancora un po’, ma ne varrà la pena. Per ora possiamo sbirciare i profili Instagram di Belen Rodrigue e Cecilia per scoprire altre interessanti location e soprattutto per vedere qualche anteprima sui costumi che andranno di moda la prossima estate.