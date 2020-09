È Sempre Mezzogiorno Antonella Clerici Instagram. La presentatrice televisiva parla della copertina di Vanity Fair con Vanessa Incontrada protagonista.

“E anche oggi abbiamo cucinato, giocato, riso tanto😀 vi aspetto domani con nuovi indizi… w i cavoli”. È il messaggio pieno di entusiasmo che Antonella Clerici su Instagram ha pubblicato oggi, poco dopo ora di pranzo, una volta terminata la terza puntata del suo nuovo programma del day time di Rai 1. ‘È sempre Mezzogiorno’ è iniziato lo scorso 28 settembre e subito l’entusiasmo della sua amatissima conduttrice è risultato contagioso. Sul suo profilo social la 56enne presentatrice televisiva originaria di Legnano non nasconde la felicità per essere tornata di nuovo ‘in prima linea’, dopo due anni di assenza. Ed i suoi ammiratori si mostrano altrettanto contenti per il fatto di averla ritrovata.

Per Antonella Clerici Instagram rappresenta una importantissima cassa di risonanza. Una consuetudine che è ormai propria di diversi altri vip. Un momento importante poi c’è stato quando la padrona di casa ha elogiato Vanessa Incontrada. L’attrice italo-spagnola si è tolta i vestiti di dosso per farsi ritrarre sulla copertina di Vanity Fair, mostrandosi felicemente con qualche rotolino e qualche chilo di troppo. La vera bellezza è questa, quella tutta al naturale e che ci è propria. “Mi rivolgo soprattutto alle giovani che ci stanno guardando. Ciascuno è bello per come già è, non è che vanno sempre inseguiti i soliti stereotipi anche a costo di farci stare male”.

Antonella Clerici Instagram, lei elogia la Incontrada: “Un esempio”

Visualizza questo post su Instagram Il nuovo gioco di #ESempreMezzogiorno – @antoclerici @standbyme.tv Un post condiviso da É Sempre Mezzogiorno Rai (@sempremezzogiornorai) in data: 30 Set 2020 alle ore 4:06 PDT

