Temptation Island, Is Morus Relais | La foto di Alessia Marcuzzi fa sognare

La foto di Alessia Marcuzzi a Is Morus Relais è da sogno: l’alba così non l’avete mai vista.

Questa sera va in onda una nuova puntata del viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2020. Le coppie di fidanzati stanno prendendo confidenza con le dinamiche del programma e Alessia Marcuzzi, conduttrice del programma, è sempre più amata dal pubblico che segue il reality. Questa sera vedremo come procederanno le storie delle coppie e se i tentatori e le tentatrici saranno riusciti a scalfire un po’ i sentimenti dei fidanzati. Le anticipazioni della puntata di oggi, 30 settembre, di Temptation Island sono molto succose, ma quello che vediamo sui social è ancora più curioso.

Alessia Marcuzzi a Is Morus Relais: le foto nel villaggio

Sul profilo Instagram di Alessia Marcuzzi, durante la registrazione delle puntate di Temptation Island sono state pubblicate molte foto di lei al mare. Non c’era la geolocalizzazione, ma si può presupporre benissimo che fossero scattate in Sardegna, precisamente proprio a Is Morus Relais. Uno degli scatti che sappiamo con certezza essere stato effettuato sull’isola riguarda un’alba pazzesca.

Is Morus Relais

Il villaggio di Is Morus Relais ospita Temptation Island ormai da tantissimi anni. È diventato il simbolo del programma con le sue due aree separate in cui viene installato il villaggio dei fidanzati ben lontano da quello delle fidanzate. Una conformazione perfetta insomma, ma non basta. È anche una location da sogno. Siamo in Sardegna infatti e il mare qui è di una bellezza mozzafiato. Acque cristalline fanno da sfondo alle avventure amorose dei protagonisti e dei tentatori del programma. A Is Morus Relais si possono fare romantiche gite in barca, rilassarsi nell’idromassaggio immerso nel verde o divertirsi con una grande varietà di sport acquatici.

L’alba da sogno di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, conduttrice di Temptation Island 2020, ha soggiornato in Sardegna a Is Morus Relais per tutta la durata delle registrazioni e anche sul suo profilo Instagram sono comparse tracce di questo soggiorno. Tanto per fare un esempio c’è la foto di un’alba proprio a Is Morus Relais che lascia a bocca aperta.

Alle sette del mattino Alessia ha scattato questa foto che, vista oggi, con i primi freddi in arrivo fa sognare. Vorremmo tornare tutti sulle spiagge assolate e calde dove abbiamo trascorso l’estate. Ma soprattutto vorremmo anche la spensieratezza di quei giorni di ferie, lontani dal caos dell’ufficio, dalla routine quotidiana.

Insomma, la foto di Alessia Marcuzzi su Instagram dell’alba a Is Morus Relais fa sognare. Ci fa tornare un po’ in ferie, almeno col pensiero, ma soprattutto ci dimostra l’estrema bellezza della location scelta per Temptation Island 2020.