Alberto Cafarchia, chi è: tutto sul tentatore di Temptation Island

Tra i tentatori di Temptation Island 2020 c’è anche Alberto Cafarchia. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Giovane, aitante, e ovviamente bello: Alberto Cafarchia promette di far strage di cuori a Temptation Island 2020. Conosciamo più da vicino l’affascinante tentatore.

Leggi anche –> Temptation Island, chi è Francesca Merra: curiosità e vita privata

Leggi anche –> Temptation Island, chi è Salvo Santarsiero: curiosità e vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Alberto Cafarchia

Alberto Cafarchia è nato nel 1990 ha appena spento le sue prime 30 candeline. E’ originario di Bari, anche se per motivi di lavoro – è impiegato presso un’azienda – viaggia moltissimo in Italia e all’estero (con l’ovvia eccezione del periodo del lockdown). Si è laureato in Economia, ma ha sempre continuato a lavorare anche nel mondo della moda e dello spettacolo.

In effetti, prima della sua attuale esperienza televisiva a Temptation Island, Alberto Cafarchia ha partecipato a Mister Italia e poi è stato un corteggiatore di Uomini e Donne (nel 2019), anche se per poco tempo e senza particolare risonanza mediatica. Per il resto, sappiamo che è un grande appassionato di sport, calcio in primis, e che ha moltissimi amici insieme ai quali ama trascorrere il tempo libero tra un impegno e l’altro. Rigorosamente single, naturalmente, almeno per ora…

Leggi anche –> Lorenzo Spolverato, chi è: età, lavoro, vita privata del tentatore di Temptation Island

Leggi anche –> Jessica e Andrea, resa dei conti a Temptation Island: “Ora basta”

EDS