Alberto Angela, chi è la sorella Christine: età, foto, lavoro

Piero Angela ha due figli: Alberto, che ha seguito i suoi passi come divulgatore scientifico, e Christine. Ecco cosa sappiamo su quest’ultima.

Dal matrimonio con l’amatissima Margherita il noto giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela ha avuto due figli. Il primo, Alberto, è famoso quanto se non più del padre, di cui ha deciso di seguire le ombre raccogliendo enorme successo con i suoi libri e, soprattutto, i suoi programmi tv di approfondimento. La seconda, Christine, è invece praticamente sconosciuta.

Leggi anche–> Chi è Piero Angela: età, moglie, vita privata e carriera del giornalista

Leggi anche –> Piero Angela confessa: “Non ho mai detto ti amo a mia moglie Margherita”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Christine Angela

Diciamo subito che su Christine Angela non si trova nessuna informazione o quasi, neppure nel mare magnum di Internet. Non è dato sapere quando né dove sia nata la figlia di Piero Angela, né che lavoro faccia, se sia sposata e se abbia figli. Il suo nome ricorre praticamente solo en passant negli articoli dedicati al padre o al fratello. L’unica eccezione sembra essere la pagina dei ringraziamenti di Ti amerò per sempre, uno dei tanti libri di Alberto Angela, uscito nel 2014.

“Devo anzitutto ringraziare Christine Angela – scrive il papà -, per la ricerca e l’analisi degli oltre quattrocento articoli scientifici che costituiscono la documentazione di base del libro, un lavoro senza il quale quest’opera non avrebbe potuto essere realizzata”. A questo punto è lecito ipotizzare la Christine Angela sia laureata o comunque abbia competenze in materie scientifiche, e magari che lavori proprio in quest’ambito, ma più nell’ombra rispetto al genitore e al fratello.

Leggi anche –> Piero Angela si confessa: “Devo tutto a mia moglie”

Leggi anche –> Alberto Angela, il dramma del figlio: deve intervenire la polizia

EDS