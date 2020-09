Yari Carrisi e la fidanzata spiazzano tutti: la proposta ad Al Bano e Romina

Yari Carrisi e la sua fidanzata Thea si confessano su Al Bano e Romina Power, annunciando la possibilità di una collaborazione con la mitica coppia.

Yari Carrisi ha finalmente ritrovato il sorriso e la serenità al fianco della fidanzata Thea, artista ed esperta in meditazione, dopo la fine della relazione con Naike Rivelli. E i due ora annunciano la possibilità di una collaborazione con Al Bano e Romina Power. “Mio padre e mia madre sono stati una coppia talmente potente, powerful, per usare il cognome di lei, che è difficile uscire fuori da quella luce – ha spiegato Yari in una lunga intervista al Corriere della Sera -. Sono il simbolo della coppia e chi vuole trovare una somiglianza con noi si ritrova una strada asfaltata”. “La storia che hanno avuto i suoi genitori è un dono – ha aggiunto Thea Crudi -, quindi è bello poter essere loro amici”. Insomma, la strada sembra segnata…

La confessione di Yari Carrisi e della fidanzata Thea

“Per me è una cara amica, una donna meravigliosa – ha detto Thea Crudi a proposito di Romina Power -, un esempio di donna cara e amorevole con la quale condivido l’interesse per la spiritualità”. Anche per questo Yari desidera collaborare con i genitori in coppia con la fidanzata: “Vorremmo cantare ‘con’ Al Bano e Romina. Stiamo aspettando di trovare il pezzo giusto, che ci veda coinvolti anima e cuore, al di là di un ritornello”, ha detto.

“Quando hai un diamante prezioso lo vuoi dare alle persone giuste con il messaggio giusto – rimarca ancora Thea -. Con Romina abbiamo già cantato insieme Don’t Worry, Be Happy: un testo spensierato con un messaggio spirituale. Per noi è importante utilizzare, in senso buono, la nostra unione per trasmettere un messaggio che alzi il livello di coscienza degli altri”. I fan attendono con ansia.

