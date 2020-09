Un uomo uccide genitori in maniera orribile e cerca di scioglierne i corpi mutilati. Loro non volevano più mantenerlo a sbafo.

Una assurda tragedia familiare ha luogo nello stato del Tennessee, negli Stati Uniti. Un uomo, tale Joel Guy Snr, residente nella contea di Knox, uccide i genitori come ritorsione alle loro minacce di smettere di mantenerlo. Subito dopo avere perpetrato il delitto ha poi pensato bene di liberarsi dei corpi prendendo una accetta per smembrarli.

E non contento ha messo la testa di sua madre all’interno di una grossa pentola ricolma di acqua bollente, mentre ha tentato di sciogliere le altre parti del corpo con l’acido. Le vittime avevano 55 e 61 anni e si chiamavano Lisa e Joel Snr. Una volta per tutti i due si erano decisi a smettere di mantenere il loro figlio scioperato e che proprio non ne voleva sapere di diventare autonomo. Ma tutto ciò ha provocato la reazione violenta da parte di quest’ultimo, che ha reagito in maniera estremamente inaspettata quanto folle. Il figlio uccide i genitori in maniera efferata e barbara e non riesce comunque a cancellare le tracce di quanto di orribile commesso.

Uccide genitori, fa a pezzi tutti e due e cerca di scioglierli con l’acido

Infatti ecco l’intervento da parte delle forze dell’ordine, che hanno raccolto una segnalazione fatta dai colleghi di lavoro della donna. Tutti loro erano preoccupati per la improvvisa assenza da parte di Lisa, che non era solita mancare senza preavviso i propri impegni. Una volta fatta irruzione in casa, le forze dell’ordine hanno rinvenuto la testa bollita di lisa ed altre parti dei due corpi fatti a pezzi e riposti in camera da letto. Ed a quanto pare tale duplice delitto era premeditato. Infatti gli investigatori hanno trovato dei diari appartenenti a Joel Guy Srn nei quali veniva riportato con dovizia di particolari il suoi piano per eliminare la madre ed il padre.

