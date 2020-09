Tottenham Chelsea EFL Cup: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Tottenham e Chelsea è valida per gli ottavi della EFL Cup: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Serata di grande calcio internazionale quella di oggi, con alcune partite della Liga Santander, ma soprattutto con una super sfida di calcio in Inghilterra. Per gli ottavi della EFL Cup si affrontano infatti Tottenham e Chelsea, due squadre dalla grande storia.

Il match che si gioca stasera è su DAZN e rinnova una delle sfide più interessanti per il calcio inglese negli ultimi anni. Vittoria per sei a zero per ospiti nel turno precedente contro il Barnsley, gli uomini di Mourihno hanno invece vinto a tavolino contro il Leyton Orient, falcidiato dal Coronavirus.

Precedenti di Tottenham Chelsea e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.



Gli ultimi due confronti in Premier League tra le due squadre si sono concluse entrambe con due vittorie del Chelsea. Inoltre, entrambe le squadre nelle prime tre giornate del massimo campionato inglese hanno raccolto quattro punti in tre partite. Sei i gol fatti e quattro quelli subiti per il Tottenham, mentre gli uomini di Lampard ne hanno fatti sei, ma subiti altrettanti.

Tottenham Chelsea, le due squadre in campo: le formazioni

Lampard e Mourinho stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo a Londra:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Hart; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Ndombele, Fernandes; Bergwijn, Alli, Sessegnon; Lucas Moura.

CHELSEA (4-2-3-1): Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell; Barkley, Jorginho; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Giroud.