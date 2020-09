Stati Uniti, stanotte il dibattito Trump-Biden: ecco le anticipazioni

I due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Joe Biden, discuteranno per un’ora e mezza a Cleveland: molte le attese e altrettante le incognite.

Il momento tanto atteso Oltreoceano (e non solo) è finalmente arrivato. I due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Joe Biden, questa notte alle 3 (ora italiana) saranno i protagonisti del primo confronto televisivo in vista delle elezioni del prossimo 3 novembre. Il repubblicano uscente e lo sfidante democratico dialogheranno per un’ora e mezza in quello che rappresenta di fatto il primo grande appuntamento della fase finale della campagna elettorale che porterà alle presidenziali. Il dibattito si terrà alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, e sarà moderato da Chris Wallace di Fox News. In Italia sarà trasmesso in diretta SkyTg24, La7 e RaiNews24, ma lo si potrà vedere anche sui canali YouTube dei principali network tv americani.

La sfida Trump-Biden entra nel vivo

Il pubblico in loco sarà composto da poche decine di persone, per via delle misure anti-Coronavirus, e i comitati elettorali di Trump e Biden si sono già accordati sulle cerimonie iniziali: nessuna stretta di mano né saluti col gomito, in quanto potenziale fonte di imbarazzo. In tutto i dibattiti tra i candidati alla Casa Bianca saranno tre (i prossimi si terranno il 15 e il 22 ottobre), ma quello di stanotte sarà sicuramente il più visto e commentato.

Il presidente in carica starà sulla destra, e darà la prima risposta: è stato deciso con un lancio di moneta. La discussione, di 90 minuti, sarà divisa in sei blocchi da 15, sui seguenti argomenti: il passato politico di Trump e Biden; la Corte Suprema; la pandemia da Coronavirus; le violenze razziste e le manifestazioni di Black Lives Matter nelle città americane; la legittimità delle elezioni; l’economia. Wallace, un giornalista indipendente (detestato da Trump) di lunghissima esperienza, stimato in particolare per le sue interviste e che aveva già moderato l’ultimo dibattito tra Trump e Hillary Clinton, farà le domande. Molti si domandano se e quanto brillerà Biden, che The Donald definisce in modo denigratorio “Sleepy Joe”, il sonnolento Joe.

