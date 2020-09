Le notizie più recenti su Michael Schumacher oggi riferiscono di una importante novità attuata da sua moglie Corinna.

Le ultime notizie riguardo a Michael Schumacher oggi riferiscono che la leggenda della Formula 1 si troverebbe al momento in una lussuosa villa di Maiorca, alle Baleari. La vasta abitazione sarebbe stata acquistata da sua moglie Corinna Betsch Schumacher circa 3 anni fa. Il precedente proprietario è l’attuale presidente del Real Madrid, Florentino Perez.

Il sette volte campione del mondo, stando a quanto riferito dalla stampa, è stato trasferito lì dalla sua altrettanto lussuosa abitazione di Ginevra, in Svizzera. Si chiamerebbe Villa Yasmin la sua nuova casa in Spagna. E proprio la stampa iberica fornisce ulteriori dettagli su Michael Schumacher oggi, riportando le recenti dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, manager di lungo corso in Formula 1 e che conosce bene Schumi. La calabrese, nella casa del Grande Fratello, pochi giorni fa aveva detto che l’ex ferrarista non parla ma comunica solamente usando lo sguardo. “E solo tre persone hanno il permesso di visitarlo, io so di chi si tratta”. Per ovvi motivi la Gregoraci non ha aggiunto altro, confermando comunque che Michael Schumacher oggi è a Maiorca su volere della moglie, la quale ha allestito un vero e proprio ospedale in quella casa.

Schumacher oggi, un noto neurochirurgo è pessimista: “Non sarà mai più come prima”

I giornali spagnoli fanno sapere che Villa Yasmin – questo il nome della dimora in questione – sarebbe costata quasi 29 milioni di euro. Florentino Perez aveva venduto la villa nel 2017 alla moglie di Michael Schumacher dopo la morte di sua moglie, Mari Angeles Sandoval. Ci sono due piscine, una palestra, un enorme giardino con delle palme, un eliporto su una estensione di ben 15mila metri quadri. Schumi è stato in coma farmacologico per diverso tempo, dopo la caduta sulle nevi di Meribel, nel dicembre del 2013. Il famoso neurochirurgo Erich Riederer ha affermato solamente la scorsa settimana che sono scarse le possibilità che Schumacher possa riprendersi del tutto. L’ex pilota della Ferrari versa in stato vegetativo, è sveglio ma non può vivere in autonomia. “Respira e probabilmente può sedersi e fare qualche passo se aiutato. Ma niente oltre a questo. Sempre di recente, Jean Todt, che con Schumi ha condiviso enormi successi in Ferrari, ha detto che Michael sta combattendo e spera che il mondo possa rivederlo di nuovo in salute.