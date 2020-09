Riconoscete la regina della tv italiana da ragazza? Oggi compie 70 anni ed è ancora sulla cresta dell’onda con la sua simpatia e la sua bravura.

Settanta splendidi anni, una carriera straordinaria iniziata praticamente da bambina e ancora nel pieno dell’attività. Una vera e propria regina della tv italiana. Descrivere le sue qualità non è semplice vista la sua poliedricità. Imitatrice, cantante, ma anche attrice al cinema e in tv e presentatrice.

Di chi stiamo parlando? Sicuramente lo avrete già capito. Si tratta della mitica Loretta Goggi, impegnata in questo periodo come giudice di Tale e quale show.

Loretta Goggi, scopriamo qualcosa di più su di lei

Nata a Roma il 29 settembre 1950 Loretta Goggi si è dimostrata da subito un’artista poliedrica capace di fare al meglio la cantante, l’imitatrice, l’attrice, la doppiatrice e la presentatrice televisiva. E’ una bambina prodigio e debutta giovanissima a soli 12 anni col primo disco dopo essere stata notata da Silvio Gigli in un concorso canoro presentato da Corrado. Da subito fa anche l’attrice in moltissimi sceneggiati televisivi della Rai. Dal 1965 quando ha solo 15 anni fa anche la doppiatrice, sua per esempio è la voce del canarino Titti nei cartoni animati di Gatto Silvestro (doppiato da Gigi Proietti).

La grande notorietà arriva nel 1968 nel suo primo ruolo “adulto” nello sceneggiato televisivo La freccia nera. Volto anche dei fotoromanzi sempre nel 1968 debutta anche come presentatrice. Nel 1972 affianca Pippo Baudo in Canzonissima, diventa famosa per le sue imitazioni e vince anche il primo Disco d’oro. Durante un fantastico conoscerà il ballerino Gianni Brezza che diventerà il suo compagno di una vita e che sposerà nel 2008 dopo 29 anni di convivenza. Gianni poi morirà il 5 aprile del 2011 in seguito alle complicanze di un tumore col quale ha combattuto a lungo.