Renato Zero, serata evento su Canale 5: ecco tutte le soprese

“Zero il folle tour”: questo il titolo della serata evento dedicata a Renato Zero per il suo 70° compleanno su Canale 5, con un menù davvero imperdibile.

Appuntamento da non perdere oggi, martedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5. Alla vigilia del 70° compleanno di Renato Zero va in onda una serata evento interamente dedicata al grande artista. A “Zero il Folle tour” saranno riproposte le immagini più belle dei due incredibili concerti sold out che il cantautore romano ha tenuto al Forum di Assago di Milano l’11 e il 12 gennaio del 2020, poco prima che la pandemia fermasse completamente il mondo della musica e non solo. Con l’occasione del compleanno domani sarà lanciato anche Zerosettanta, un triplo disco che uscirà in tre parti: la prima il 30 settembre, la seconda il 30 ottobre e la terza il 30 novembre.

Una festa speciale per i 70 anni di Renato Zero

“Zero il Folle” è un vero e proprio viaggio nello straordinario mondo di Renato Zero e della sua musica, capace di far piangere, ridere e sognare intere generazioni. Durante la serata speciale di Canale 5, tanti amici e colleghi racconteranno chi è l’intramontabile cantautore. Gli ospiti della serata, con la regia di Roberto Cenci, sono Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo.

Quanto alle canzoni, fonti ben informate suggeriscono questa possibile scaletta:

1) Il mercante di stelle

2) Medley: Per non essere così / Niente trucco stasera / Artisti / L’equilibrista

3) Mai più da soli

4) Viaggia

5) Cercami

6) Emergenza noia

7) Sogni di latta

8) Che fretta c’è

9) Dimmi chi dorme accanto a me

10) Questi anni miei

11) La culla è vuota

12) Medley: Magari / Ho dato / Mentre aspetto che ritorni/ Ed io ti seguirò / La tua idea / Nei giardini che nessuno sa

13) Figli tuoi

14) Madame (eseguita dal Coro)

15) Chi

16) Via dei Martiri

17) Medley: Vivo/ Uomo, no!/ Non sparare/ Il carrozzone

18) Ufficio reclami

19) Triangolo

20) Si sta facendo notte

21) Rivoluzione

22) Quanto ti amo

23) Tutti sospesi

24) Quattro passi nel blu

25) La vetrina

26) Amico assoluto

27) Casal de’ Pazzi

28) Zero Il Folle

29) Il cielo

30) Più su

31) I migliori anni della nostra vita.

