Peste bubbonica, nuova emergenza in Cina: “Bimbo di 3 anni positivo”

La contea cinese di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo un nuovo caso di peste bubbonica.

Un nuovo spettro s’aggira per la Cina: la peste bubbonica. L’allarme arriva dalla contea di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan, che ha dichiarato lo stato di emergenza, di livello 4, dopo che un bimbo di soli tre anni è risultato positivo proprio al bacillo della peste bubbonica, con sintomi lievi. Nel diffondere la notizia le autorità locali hanno spiegato che nei giorni scorsi gli abitanti di un villaggio dell’area avevano segnalato il rinvenimento di alcuni ratti morti per cause non del tutto chiare. Dopo una serie di test effettuati sulla popolazione locale, il personale sanitario ha certificato il contagio.

L’allarme peste bubbonica nel paese orientale

Le stesse autorità locali fanno sapere che “sul posto è stato istituito un team professionale di esperti per eseguire ispezioni, diagnosi e quarantena, per condurre un’indagine completa sui pazienti con febbre e per attuare l’isolamento e la diagnosi dei pazienti sospetti e varie attività di prevenzione e controllo epidemico”. Nel frattempo è stato anche deciso di intraprendere alcune attività di disinfestazione per eliminare le pulci dei ratti che veicolano il bacillo.

La peste bubbonica, come ricorda il portale “Epicentro” curato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), è la forma di peste più comune e si manifesta in seguito alla puntura di pulci infette o per contatto diretto tra materiale infetto e lesioni della pelle di una persona. Il nome deriva dal fatto che la manifestazione tipica di questa forma di peste è lo sviluppo di bubboni accompagnati da febbre, mal di testa, brividi e debolezza.

