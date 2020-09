Dati morti Coronavirus, l’OMS preoccupatissima parla di un potenziale numero di vittime estremamente alto nei prossimi mesi.

Le statistiche alla voce morti Coronavirus nel mondo si aggiornano ogni giorno verso l’alto ed in maniera significativa. La situazione sta volgendo di nuovo al peggio in diverse parti del mondo. In Europa sono Spagna, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Danimarca a conoscere una condizione che va diventando via via più complicata, tanto che si parla anche della triste eventualità di instaurare dei nuovi lockdown.

Nelle scorse ore è stata superata la soglia psicologica del milione di morti da Coronavirus in tutto il mondo. Tutto ciò in meno di un anno, ovvero da quando si ha notizia della esistenza del Covid-19, che nel frattempo è riuscito ad attanagliare il mondo intero già dalla scorsa primavera. Dall’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – giunge ora un allarme che suona come una triste previsione. Stando ai dati attuali, l’ente che fa capo direttamente all’ONU è dell’idea che, a tutte queste vittime, potrebbe aggiungersene un altro milione. Sempre su scala mondiale e nell’attesa che la comunità medico-scientifica metti a punto un vaccino efficace.

Morti Coronavirus, per l’OMS le 2 milioni di vittime non impossibili da raggiungere

“La cifra di due milioni di morti da Coronavirus è inimmaginabile ma non impossibile”. E sempre l’OMS fa sapere che è strettamente necessario usare mascherine al chiuso ed all’aperto ed in maniera corretta. Ovvero a copertura di bocca e naso. Poi vanno curati anche l’igiene personale (ci si deve lavare le mani in maniera prolungata ed approfondita più volte al giorno) ed il rispetto del distanziamento social. Ma anche vaccino antinfluenzale, tracciamento dei contatti ed isolamento in casa contribuiranno a rallentare il virus. I contagi totali sono 33 milioni su tutto il pianeta con attualmente 8 milioni circa di persone positive al Covid.

La situazione pesantissima in Europa e nel mondo

Al di là dei confini dell’Europa, questa è la classifica dei Paesi con più morti da Coronavirus.

Stati Uniti 200mila

Brasile 140mila

India 100mila

Messico 70mila

Nel nostro continente invece è questa la situazione

Regno Unito 41mila morti

Italia 35mila

Spagna 25mila

Francia 25mila

