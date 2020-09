Il giovane Miguel van Damme ha ancora una volta una leucemia. Per la terza volta la malattia si manifesta ma stavolta è incurabile.

Il giovane Miguel van Damme, portiere della squadra belga del Cercle Brugge, ha una leucemia ad oggi incurabile. Il calciatore ha 27 anni e vede per la terza volta tornare questo brutto male, che a quanto pare non gli lascerà scampo. Infatti il responso dei medici è dei peggiori possibili. “Non ci sono cure conosciute e l’unica speranza è che nel frattempo se ne possa trovare una con la ricerca. Intanto l’unica cosa che i dottori possono fare è farmi sopravvivere il più a lungo possibile”, fa sapere lo stesso van Damme in un drammatico messaggio pubblicato sul suoi profilo personale Instagram.

L’atleta afferma ciò a seguito dell’ultima biopsia condotta al suo midollo osseo. La cura alla quale l’estremo difensore del Cercle Brugge si è sottoposto si è dimostrata del tutto inefficace. “Ho già compiuto tutti i trattamenti che potevo ma non c’è niente da fare”. Il 27enne attualmente si trova in quarantena per via delle norme di sicurezza legate alla epidemia da Coronavirus. Il Belgio tra l’altro è uno dei paesi al momento più colpiti dalla circolazione del Covid-19 in Europa. E sta seguendo la chemioterapia, situazione che sta mettendo sotto sforzo eccessivo il suo sistema immunitario.

Miguel van Damme, ennesimo dramma leucemia a soli 27 anni

La scoperta della malattia avvenne nel corso del 2019 e per due volte Miguel van Damme era riuscito a tenere a bada questo tumore del sangue che lo ha colpito. Ma lui stesso è consapevole che non sa fino a quando riuscirà ad andare avanti. “Io non mi arrendo ed io continuerò a crederci”. Tra coloro che gli hanno dimostrato sostegno ed affetto spunta Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter e suo connazionale, che gli ha messo un ‘mi piace. L’ex Roma e Cagliari ha proprio sua moglie Claudia Lai alle prese con una brutta malattia, e nei mesi scorsi ha perso anche una giovane nipote per lo stesso motivo.

