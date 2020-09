Maria Monsé nella bufera: “ritocchino” per la figlia Perla

L’attrice lanciata da Non è la Rai, Maria Monsé, finisce di nuovo nella bufera: “ritocchino” per la figlia Perla.

Ancora una volta Maria Monsé, attrice e personaggio televisivo classe 1974, lanciata dalla trasmissione Non è la Rai, finisce nella bufera per i suoi atteggiamenti nei confronti della figlia, Perla Maria Paravia. La ragazzina, classe 2006, figlia dell’imprenditore salernitano Salvatore Paravia, è stata spesso ospite di salotti televisivi.

Scelte che hanno scatenato il putiferio ogni volta: in particolare, in molti contestano all’ex Non è la Rai di non sapere educare la figlia. “Ma quella povera ragazzina non studia mai? Pensa che la vita vera sia quella sta facendo adesso?”, si domandava qualche tempo fa qualcuno su Instagram.

Perla si rifà il naso: mamma Maria Monsé sotto accusa

Rispetto a tutti questi attacchi, la mamma di Perla si è sempre difesa, sostenendo di essere nel giusto e di non star facendo nulla di male. Tra le esperienze televisive, la bambina ha affiancato la mamma nella trasmissione ‘Bravissima’ condotta da Valerio Merola. In queste ore, sta però emergendo una polemica che finisce anche sulle prime pagine dei settimanali di gossip e che riguarda la scelta della mamma di far rifare il naso alla figlia.

A pubblicare le foto del “ritocchino” è il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. A quanto pare, Perla Maria Paravia aveva la gobba sul naso e aveva chiesto alla mamma di poter ricorrere alla chirurgia estetica. Quello che ha fatto arrabbiare tutti è che Maria Monsé ha assecondato la scelta, difendendosi: “Voleva correggere un piccolo difetto e io le ho detto di sì. Perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina?”. Nel dibattito sono intervenuti anche molti volti noti del mondo dello spettacolo, sostenendo che la donna ha sbagliato: “Perla è ancora troppo giovane…”.