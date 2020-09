Loretta Goggi, 70 anni: un dramma che riemerge ancora oggi

La nota cantante e attrice Loretta Goggi compie oggi 70 anni: un dramma che riemerge ancora nella sua vita.

Compie oggi 70 anni una delle cantanti più rappresentative della musica leggera italiana, Loretta Goggi: il suo brano più noto, ovvero ‘Maledetta Primavera’, ha attraversato quasi 40 anni di storia della musica. Uscito infatti nel 1981, il brano divenne un vero e proprio manifesto, dopo essere giunto secondo a Sanremo.

Citati come titolo di romanzi, trasformato in cori da stadio, diventato inno di alcune organizzazioni che si battono per i diritti civili, il successo di ‘Maledetta Primavera’ ha superato anche i confini geografici italiani. Ma nella vita della cantante c’è un dramma mai sopito e che spesso riemerge. Parliamo della morte del marito Gianni Brezza.

Il dolore di Loretta Goggi per la morte di Gianni Brezza

Brezza è deceduto nel 2011 a causa di alcune complicanze legate a un tumore al colon. Negli anni, è stato ballerino, coreografo, regista e attore italiano, che ha lavorato a lungo per la Rai. In un’intervista a Domenica In, la cantante ha sottolineato: “Da quando non c’è più, va tutto avanti, a volte con fatica qualche volta con grande soddisfazione, ma questo rapporto con lui ce l’ho ancora adesso. Il suo profumo ce l’ho ancora”. Ricordo ancora vivo, dunque, che è riemerso anche nell’ultima puntata di Tale e quale show.

Quando Loretta Goggi ha infatti visto le immagini mandate in onda nel corso della trasmissione, per festeggiare anche i suoi 60 anni di carriera, non ha potuto trattenere le lacrime, quando è apparso il volto dell’amato Gianni Brezza. Intanto, la cantante e attrice ha fatto nelle scorse ore un annuncio, nel corso di un’intervista all’agenzia Ansa, rivelando: “Sto scrivendo un libro sui miei 70 anni pieno di mirabilia, ovvero con oggetti raccolti dai miei fan”. Ma il sogno nel cassetto è scrivere una sceneggiatura.