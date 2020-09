Grande Fratello, lite tra Tommaso Zorzi e Signorini: il motivo

Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello. Questa volta a beccarsi sono l’influencer Tommaso Zorzi e il conduttore Alfonso Signorini

Scintille tra Tommaso Zorzi e lo stesso conduttore Alfonso Signorini. L’influencer è stato criticato per la battuta ironica dedicata al confronto tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko. L’attore ha deciso di fare coming out in diretta tv e così lo stesso Tommaso è stato protagonista in negativo con una battuta che non ha fatto ridere nessuno. Il conduttore ha voluto così riprendere Zorzi, per la sua incoerenza a distanza. In aggiunta, lo stesso Alfonso ha ricordato allo stesso Tommaso che nei giorni passati proprio lui era andato contro Franceska Pepe, che gli parlava in modo ironico con appellativi al femminile. E così l’influencer non l’ha presa bene cercando successivamente ulteriori chiarimenti.

Grande Fratello, Zorzi non ci sta: la risposta di Signorini

Zorzi subito ha attaccato dopo il rimprovero dello stesso conduttore: “Adesso io sarei omofobo”. Il suo sfogo è continuato per un bel po’ fino ad esclamare: “Se questo è il gioco, io me ne vado ora”. Inoltre, lo stesso influencer ha aggiunto che il reality “rovina la vita della gente per fare due punti di share”. Così è intervenuto velocemente il conduttore che ha spiegato il suo punto di vista e ha consigliato di essere poco permaloso al concorrente della casa più spiata dagli italiani.