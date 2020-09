Grande Fratello, Fulvio Abbate primo eliminato: “Subito in causa”

Il primo eliminato della nuova edizione del Grande Fratello è stato Fulvio Abbate: ecco la sua versione dopo l’uscita dalla casa

Altra puntata davvero movimentata per il Grande Fratello. E così ad uscire dalla casa più spiata è stato Fulvio Abbate, che ha risposto poi in studio alle numerose domande di Alfonso Signorini che inizialmente gli ha chiesto: “Sei contento di aver fatto il Grande Fratello?”. Così il giornalista ha subito risposto: “Non è ipocrisia: enormemente perché mi sono messo in causa”. Inoltre, avrebbe avuto anche la possibilità di rientrare nella Casa ma il verdetto non gli ha dato ragione. Poi lo stesso Fulvio si è detto felice dopo l’avventura condivisa con gli altri: “Molti dicevano ‘che brutta fine’. Alcuni amici miei dicevano ‘andrà lì a fare una pessima figura’ ma io non credo di aver fatto una pessima figura”.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Dayane Mello lite con Franceska: “Squalificatela”



Leggi anche –> Grande Fratello, Denis Dosio scoppia in lacrime: il motivo

Grande Fratello, la felicità di Fulvio Abbate

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Infine, lo stesso giornalista e scrittore ha concluso: “Ho avuto un rapporto ottimo con tante persone. Nessuno ha avuto l’impressione di avere avanti uno stro**o che arrivava lì”. Fulvio ha svelato così di aver avuto un ottimo rapporto, soprattutto con i più giovani, che lo ascoltavano vista la sua figura da intellettuale. Ha avuto così modo di essere un punto di riferimento verso gli altri grazie alla sua dialettica, ma sui social è stato anche bersagliato per le uscite infelici contro le donne presenti in Casa.