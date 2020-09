Giuliana Lojodice, chi è l’attrice: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Giuliana Lojodice, chi è l’attrice e amica di Renato Zero: cosa sapere su di lei.

Attrice celebre soprattutto come attrice di teatro e di televisione, nata a Bari nel 1940, Giuliana Lojodice ha esordito sul grande schermo nella pellicola diretta da Federico Fellini, La Dolce Vita, del 1960. Quattro anni dopo, ha condotto il Festival di Sanremo con Mike Bongiorno.

In televisione ha esordito in Il gabbiano, di Anton Čechov, regia di Mario Ferrero, mentre fra le ultime interpretazioni sul piccolo schermo ha interpretato la miniserie Perlasca – Un eroe italiano, diretta da Alberto Negrin e che ha riscosso un grande successo di pubblico.

Cosa sapere su Giuliana Lojodice, attrice e amica di Renato Zero

Alcuni dei film sul grande schermo che l’hanno vista protagonista sono La vita è bella di Roberto Benigni, Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni e Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca. Ha anche recitato per registi importantissimi come Dino Risi, Ettore Scola e più di recente Rocco Papaleo. Ha collaborato con Renato Zero in alcuni tour, prestando la voce fuoricampo.

Tanti i riconoscimenti che ha ottenuto l’attrice, tra questi ad esempio ha ricevuto il Premio Gassman speciale per meriti artistici. Sua sorella Leda Lojodice è stata una grande coreografa del mondo dello spettacolo italiano. Giuliana Lojodice in prime nozze ha sposato nel 1960 l’attore e impresario Mario Chiocchio, da cui ha avuto due figli. Una volta naufragato il primo matrimonio, a fine anni Ottanta ha sposato il collega attore Aroldo Tieri, conosciuto in scena.