Gabriele Lavia, chi è la moglie Federica Di Martino: età, foto, carriera

Federica di Martino è un’attrice italiana molto apprezzata da pubblico e critica, nota anche per la sua storia d’amore con Gabriele Lavia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Apprezzatissima interprete di teatro e moglie del noto regista e attore teatrale Gabriele Lavia, Federica di Martino è un’attrice capace di conquistare il cuore di pubblico e critica. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Federica Di Martino

Federica Di Martino è nata a Ortona (Chieti) il 29 settembre 1973. Si è formata artisticamente presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove si è diplomata nel 1996. Appena uscita dall’Accademia ha lavorato con registi quali Luca Ronconi, Giuseppe Patroni Griffi, Luca Barbareschi, Pino Quartullo. Per un paio d’anni ha lavorato anche in televisione come protagonista della serie Ricominciare trasmessa nel 2000 e nel 2001. La sua vocazione è però il teatro.

Dal 2002 al 2005 Federica Di Martino ha lavorato in numerosi spettacoli teatrali diretta da Piero Maccarinelli, Francesco Sala, Pierpaolo Sepe, Alessandro Maggi, Claudio Di Scanno. Nel 2006 ha vinto il Premio E.T.I. Gli Olimpici del Teatro come miglior attrice emergente per La forma delle cose di Neil LaBute, regia di Marcello Cotugno. E in ben due opere Shakespeare è stata diretta da Gabriele Lavia, con il quale è sposata dal 2015: Misura per misura (2007-2008) e Molto rumore per nulla (2009-2010). E’ stata inoltre per due volte Desdemona, la prima in Cassio governa a Cipro, di Giorgio Manganelli e regia di Agostino Marfella, poi nell’Otello con la regia di Roberto Guicciardini (2009).

Nel 2012 Federica Di Martino è stata candidata al Premio Golden Graal come miglior attrice protagonista per Molto rumore per nulla, e ha poi continuato la sua intensa attività teatrale in Igiene dell’assassino di Amélie Nothomb al Napoli Teatro Festival, mentre con Daniele Pecci è stata protagonista in Kramer contro Kramer, adattamento teatrale di Avery Corman, interpretazione che le è valsa il Premio Flaiano 2013 “speciale del quarantesimo”. Sempre nel 2013, nella casa di Gabriele D’Annunzio a Pescara, è stata insignita dell’onorificenza di Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo per meriti culturali. E nell’estate del 2013 ha ideato con Dacia Maraini uno spettacolo contro la violenza sulle donne: Cronaca di un amore rubato, tratto dalla raccolta L’Amore Rubato.

Per le stagioni 2012-2013 e 2013-2014 è stata Direttore per la sezione prosa del Teatro Marrucino di Chieti, e in seguito ha lavorato al fianco di Lavia in numerosi spettacoli quali: I pilastri della società di Ibsen (2013-2014); Medea di Euripide (2015); Elettra di Sofocle (2016); Il padre di August Strindberg (2017); John Gabriel Borkman (2018), per il quale è stata candidata al Premio Le Maschere del Teatro italiano 2018. Nel 2019, infine, è stata in tournèe con lo spettacolo I giganti della montagna di Pirandello, regia dello stesso Lavia, e per l’interpretazione di Ilse Paulsen ha vinto il Premio Franco Enriquez 2019.

