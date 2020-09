La vita privata del regista e attore teatrale Gabriele Lavia: chi è la moglie Federica Di Martino, carriera e curiosità.

Sposata con Gabriele Lavia dal 2015, Federica Di Martino – nata a Ortona nel 1973 – è una delle più importanti attrici italiane. Nel corso della sua carriera, dopo essersi formata presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove si diploma nel 1996, ha recitato coi maggiori registi teatrali italiani.

Leggi anche –> Gabriele Lavia, chi è: carriera e curiosità sull’attore italiano

Tra questi Luca Ronconi, Giuseppe Patroni Griffi, Luca Barbareschi, Pino Quartullo. Arriva poi l’esordio televisivo con la soap opera Ricominciare, trasmessa da Raiuno a cavallo tra 2000 e 2001, in cui interpretava il ruolo di Laura Vallesi.

Leggi anche –> Monica Guerritore, chi è l’attrice italiana: età, foto, carriera

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Federica Di Martino, moglie di Gabriele Lavia

A partire da fine anni Zero del Duemila, avvia una collaborazione artistica con Gabriele Lavia, che appunto dopo diversi anni diventerà suo marito. Nel 2012 è candidata al Premio Golden Graal come miglior attrice protagonista per Molto rumore per nulla, diretto proprio da Lavia. Con lui porta in scena una serie di grandi classici del teatro, da Shakespeare alla tragedia greca, mentre il suo esordio come regista è in Cronaca di un amore rubato di Dacia Maraini.

Sul rapporto con il marito, Federica Di Martino ha spiegato ad Askanews di saper di avere a che fare con “un grandissimo maestro”. Quindi ha aggiunto: “Io mi limito sempre quando parlo di lui, perché l’ho sposato e quindi potrei apparire di parte, ma è un grandissimo maestro. Mi ha insegnato molto e ogni sera è diverso, Lavia è speciale, sia come regista che come attore”.