Francesco Testi contro Gabriel Garko: “Gli ha fatto comodo fingersi etero”

Francesco Testi dice la sua sull’Aresgate e punta l’indice contro il collega Gabriel Garko, al quale fa pure i conti in tasca…

Francesco Testi ne ha per tutti. Il 42enne brillante attore torna innanzitutto a discutere dell’Aresgate, di Massimiliano Morra e di Adua Del Vesco. A suo dire è impensabile parlare di “setta” e di “Lucifero” e molto probabilmente sia Adua sia Morra hanno dei rancori nei confronti di Alberto Tarallo, produttore di Ares Film, oggi fallita. Poi Testi punta l’indice contro Gabriel Garko, sostenendo che gli abbia fatto comodo per anni fingere di essere etero, visto che ha avuto un sostanzioso tornaconto economico e personale.

Tutte le accuse di Francesco Testi

“Forse, e dico forse – afferma Francesco Testi -, ha fatto comodo anche a Garko fingere di essere altro, perché ora siamo nel 2020 e ragioniamo da progressisti, che uno sia etero o gay non ce ne frega nulla. Quindici anni fa un attore bellissimo come lui, amato dalle donne, forse raccontando tutto non avrebbe avuto la stessa carriera. Forse è stata una scelta condivisa e una tutela della sua professione”.

E ancora: “Io per un certo periodo ho guadagnato discretamente, poi certo non sono arrivato a guadagnare le cifre di Garko. Se c’è uno che si è arricchito è lui. Gabriel è stato un esperimento clamorosamente riuscito, creato da quel sistema lì. Poi, sai, quando è nato lui c’erano solo i giornali, oggi i social hanno rovinato il mercato. Tarallo e i direttori creavano copertine finte o vere, si creava il mito del sex symbol, poi la gente che ne sapeva di cosa fosse vero o no. Anche cambiare i nomi e le età, prima si poteva fare, ora no, dopo 5 minuti tutti sanno tutto”.

