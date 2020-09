Francesco Oppini ricorda l’ex ragazza morta: “Ecco cosa mi ha insegnato”

Nel passato di Francesco Oppini c’è una ferita profonda: la scomparsa di Luana, suo grande amore giovanile, morta in un incidente nel 2004.

La rivelazione del Grande Fratello Vip 5 è sicuramente Francesco Oppini. Il 38enne, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, si sta dimostrando una colonna portante del reality, col suo carattere allegro, divertente e (auto)ironico, sempre pronto a sdrammatizzare e alleggerire la tensione. Nessuno direbbe che la sua vita sia stata segnata da grandi sofferenze, eppure è proprio così: prima la separazione dei genitori quando era ancora un bambino, poi un drammatico lutto che l’ha colpito quando aveva solo 24 anni e pensava che la vita potesse essere solo rose e fiori: la morte improvvisa, in un incidente, della sua fidanzata di allora, Luana.

Il dolore segreto di Francesco Oppini

In un momento di profonda nostalgia, Francesco Oppini, nel ripercorrere al sua vita, ha ricordato tra le lacrime quella ragazza speciale, suo primo grande amore: “È stato qualcosa all’epoca troppo forte per me, avevo solo 24 anni ed era un amore fresco, appena sbocciato, di quelli passionali. Io mi svegliavo la mattina col sorriso stampato in faccia. Se oggi sono quello che sono lo devo a lei, perché nessuno mi aveva mai insegnato a sorridere così”. Un sorriso che oggi ha ritrovato accanto a Cristina, sua attuale dolce metà: “Mi ha fatto tornare la gioia di vivere, lei è il mio cristallo. E spero di essere altrettanto per lei”.

